Мир Власти Финляндии приняли решение резко сократить количество туристических виз для руССких

2022-08-17 08:24

Власти Финляндии планируют резко сократить количество туристических виз, выдаваемых гражданам эрефии. Об этом заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто, сообщает Yle.

По словам Хаависто, на финскую визу от россиян ежедневно поступает около тысячи заявлений. В будущем это число можно сократить до 100−200 в день.

Глава МИД Финляндии рассказал, что министерство готовит специальную модель, согласно которой приоритет будет отдаваться заявителям, которые обращаются за визой, например, по семейным обстоятельствам, работе или учебе.

"Я считаю, что такое решение было бы вполне разумным", — отметил глава МИД.

Он подчеркнул, что самым важным было бы выработать общую позицию ЕС по поводу виз для граждан оркостана. При этом он напомнил, что Финляндия может принимать решения на национальном уровне.