ВОЙНА В Украине Взрывы под Джанкоем нарушат снабжение окупантов в Запорожской области – ISW

2022-08-17 16:00

Взрывы на российском складе боеприпасов и трансформаторной подстанции в Джанкойском районе (Крым) серьезно нарушили снабжение российской армии на материковой части Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска использовали Джанкой в качестве железнодорожного узла для переброски войск и техники в оккупированные населенные пункты на юге Запорожской области, включая Мелитополь. Российские власти временно приостановили пассажирское железнодорожное сообщение из России в Крым после нападения.

Аналитики уверены, что удар ВСУ по логистическим объектам в Крыму не нарушит обязательств Украины перед западными партнерами в отношении использования поставляемого оружия на территории Украины или заявленной политики США в отношении права Украины применять силу для восстановления контроля над вся ее территория, включая территории, захваченные Россией в 2014 г.

"Нет никаких признаков того, что украинские силы использовали поставленное США оружие в недавних ударах по Крыму, и маловероятно, что они это делали, поскольку цели находятся далеко за пределами досягаемости предоставленных США систем", - считают эксперты.

Атаки на российские позиции в Крыму, вероятно, являются частью согласованного украинского контрнаступления, направленного на восстановление контроля над западным берегом Днепра.

"Российские линии снабжения из Крыма напрямую поддерживают российские силы на материковой части Украины, в том числе в западной части Херсонской области.

Контрнаступательные действия Украины также нацелены на мосты через реку Днепр и объекты тылового обеспечения ВС РФ в оккупированной Херсонской области.

"Конечным результатом этой кампании, вероятно, будет нарушение способности российских войск поддерживать механизированные силы на западном берегу Днепра и защищать их с помощью авиации и артиллерии на восточном берегу от украинских контратак", - говорится в отчете.