ВОЙНА В Украине Время собирать камни с неба: роССияне массово удирают из Крыма

2022-08-17 16:30

 

Странная цепь «случайностей» в оккупированном Крыму отрицательно повлияла на моральный дух россиян. Они массово покидают полуостров.

Об этом пишут российские СМИ и крымские Telegram-каналы.

31 июля, по версии оккупантов, беспилотник ударил по штабу ВМФ в Севастополе. 9 августа взлетел на воздух аэродром в Новофёдоровке. 16 августа взорвался военный склад под Азовским и загорелась трансформаторная станция в Джанкое. Позже в этот же день очевидцы сообщили о том, что над военной авиабазой в поселке Гвардейское, Симферопольского района Крыма после нескольких взрывов стоят клубы черного дыма.

Крымские оккупационные «власти» уже объявили о прекращении движения поездов.

«После консультации с «руководством» Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие из россии, останавливать на станции Владиславовка. Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции», — сообщил крымский гауляйтер Сергей Аксенов.

Позже Аксенов сообщил, что железную дорогу починили. Но поезда по ней все равно не ходят.

«Поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе восстановлены. Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности», — заявил оккупант.

Также оккупанты сообщили, что за сутки 15 августа 2022 года на Крымском мосту зафиксировали рекорд суточного трафика. По мосту в обе стороны проехало 38 тысяч 297 автомобилей. К сожалению, статистика молчит по поводу направления движения. Но судя по пробкам, желающих выехать из Крыма больше, чем приезжающих.

Пока железнодорожное движение в Джанкойском районе не восстановили, на станции Владиславовка образовалась толпа из приезжих. Люди ждут очереди на автобусы, которыми оккупационные «власти» Крыма пытаются заменить ж/д транспорт.

Тем временем, на вокзале Симферополя образовались очереди.

Бедные россияне не могут уехать, поскольку оккупационная «власть» сократила маршрут следующих из россии поездов. Местных и туристов отправляют на автобусы.

«Москва сама расписывается в неспособности гарантировать безопасность военных объектов, и взрывы на аэродроме в Новофедоровке и складе боеприпасов в Азовском – это только начало» — такой прогноз опубликовал в Telegram-канале  Центр стратегических коммуникаций.
По мнению аналитиков центра, относительно «спокойная» жизнь на полуострове завершилась после масштабного вторжения россии в Украину. Его территория используется в качестве плацдарма для агрессии –  как база кораблей, самолетов и наземных войск, и эти объекты являются законными целями Вооруженных сил Украины.

«Россия подвергает мирное население Крыма опасности, нашпиговав полуостров оружием и боеприпасами. Жителям стоит выяснить, не расположены ли военные цели вблизи их жилья», – говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что на фоне последних событий рф может принять решение о блокировании выезда с полуострова для проведения «контртеррористической операции». Цель –  удержать человеческий ресурс для мобилизации и использование гражданских в качестве «живого щита»  в случае наступления ВСУ.

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