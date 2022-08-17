ВОЙНА В Украине марионеточная "власть" убегает из Крыма, а для всех остальных Керченский мост закрыли

2022-08-17 19:00

 

Представители "властей" полуострова вывозят в Россию свои семьи, информируют разведчики.

Оккупационные власти Крыма решили закрыть для машин Керченский мост в ночь на среду, 17 августа. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на разведку.

Как указано, россияне распространили на полуострове информацию о том, что "готовится атака ВСУ" на переправу и якобы из-за этого мост не будет работать до 6:00 среды.

Тем временем украинские разведчики информируют, что "власти" аннексированного Крыма этой ночью будут вывозить на территорию России свои семьи и бежать сами.

Напомним, 15 августа, после взрывов на оккупированном полуострове Крым, на Керченском мосту был установлен новый суточный рекорд трафика - в обе стороны проехало 38,3 тысячи автомобилей.

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