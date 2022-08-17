Представители "властей" полуострова вывозят в Россию свои семьи, информируют разведчики.
Оккупационные власти Крыма решили закрыть для машин Керченский мост в ночь на среду, 17 августа. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на разведку.
Как указано, россияне распространили на полуострове информацию о том, что "готовится атака ВСУ" на переправу и якобы из-за этого мост не будет работать до 6:00 среды.
Тем временем украинские разведчики информируют, что "власти" аннексированного Крыма этой ночью будут вывозить на территорию России свои семьи и бежать сами.
Напомним, 15 августа, после взрывов на оккупированном полуострове Крым, на Керченском мосту был установлен новый суточный рекорд трафика - в обе стороны проехало 38,3 тысячи автомобилей.