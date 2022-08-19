Мир Добытые на россии алмазы США и ЕС хотят признать "кровавыми" и запретить их покупку, - New York Times

2022-08-19 10:27

США, Украина, страны ЕС и некоторые другие страны требуют считать добываемые на россии алмазы "кровавыми" или "конфликтными", поскольку доходы от их продажи используются на финансирование войны в Украине. Об этом сообщает The New York Times.

"Доходы от этого производства приносят пользу тому самому государству, которое ведет умышленную, непровоцированную и неоправданную войну", - пишет чиновник Государственного департамента США Джордж Каджати в письме, написанном в мае главе Кимберлийского процесса - международной организации, созданной для предотвращения потока конфликтных алмазов.

Можно ли считать российские драгоценные камни "конфликтными", страны-участницы Кимберлийского процесса обсуждали в июне этого года, но решение заблокировали эрефия, белоруссия, Китай и еще некоторые страны.

Следующая встреча Кимберлийского процесса запланирована на ноябрь.

"рашистские алмазы вовлечены в финансирование войны против Украины, что делает эти алмазы не просто конфликтными, а кровавыми", - считает заместитель директора Государственного геммологического центра Украины Владимир Татаринцев.

Сообщается, что сейчас алмазы и бриллианты российского происхождения уже под санкциями отдельных стран. В частности под санкциями - компания орков Алроса, на которую приходится около трети рынка необработанных алмазов. Но американские санкции относятся только к необработанным алмазам, а они редко попадают на рынок США в таком виде: большинство алмазов попадает на полировальные центры в Индии, где они превращаются в индийские бриллианты.