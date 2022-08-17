ВОЙНА В Украине Всерьез не начинали: Остин и Резников обсудили проведение «Рамштайн-5»

2022-08-17 21:30

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников провели телефонный разговор, в котором обсудили неотложные и долгосрочные оборонные нужды Украины.

Об этом сообщило в Twitter Министерство обороны США.

Руководители оборонных ведомств обсудили проведение нового заседания Контактной группы по обороне Украины – «Рамштайн». Группа, созданная под руководством США, впервые встретилась в апреле на американской базе «Рамштайн» в Германии. Четвертое заседание в формате «Рамштайн» в конце июля собрало представителей более чем из 50 стран. Пятое заседание ориентировочно запланировано на конец августа.

В ходе разговора Резников также проинформировал Остина о динамике на поле боя в Украине, сообщили в Пентагоне.

Ллойд Остин придерживается карантина после того, как у него диагностировали COVID-19. Остин имеет умеренные симптомы заболевания и продолжает работать во время пятидневного карантина, сообщили в оборонном ведомстве США.

Позже министр Резников сообщил, что Украина ждёт от США новые ракеты ATACMS, способные бить на 150 и 300 километров. Вероятно, эта тема также была затронута в разговоре с Остином.

В интервью он сообщил, что Украина сможет получить ракеты ATACMS для установок HIMARS.

Этого хватит, чтобы поражать цели на всех оккупированных территориях, а также в приграничных областях.

«Надеюсь, что будет принято политическое решение о ракетах ATACMS. HIMARS уже изменили существенно картинку боя, ATACMS дополнительно дадут много позитива на поле боя в пользу Украины и цивилизованного мира», – сказал министр.