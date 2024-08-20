Политика Курская операция ВСУ: Остин провел переговоры с Умеровым

2024-08-20 19:15

Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх.

По ее словам, Остин пообщался с Умеровым по военным операциям Украины и обсудил постоянную поддержку со стороны союзников для обеспечения неотложных военных потребностей Украины.

"Президент Зеленский (на днях) говорил об украинских целях в Курской операции, поэтому у меня нет ничего, чтобы предоставить больше, чем это. От разговора с министром Умеровым секретарь действительно лучше понял, чего они там пытаются достичь. Но я не могу предоставить больше деталей ", – рассказала Сингх на брифинге.