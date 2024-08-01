Мир Вашингтон поможет защитить Израиль, если он подвергнется нападению

2024-08-01 09:31

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон поможет защитить Израиль, если он подвергается нападению. Штаты работают над понижением напряженности в регионе после ликвидации лидера ХАМАС Исмаила Хании в Иране. Об этом он сказал на пресс-конференции на Филиппинах, сообщает Reuters.

Остин отметил, что приоритетом остается деэскалация напряженности.

"Мы не хотим, чтобы что-то подобное произошло. Мы будем усердно работать, чтобы убедиться, что мы делаем все, чтобы помочь снизить градус и решать проблемы из-за дипломатических встреч", - заявил он.

Глава Пентагона добавил, что не считает масштабную войну на Ближнем Востоке неизбежной, и что Соединенные Штаты стремятся снизить растущую напряженность в регионе.

"Я не думаю, что война неизбежна. Я придерживаюсь этого мнения. Я думаю, что всегда есть место и возможности для дипломатии", - заявил Остин.