Политика В состав группы обороны Украины в формате Рамштайн вошла Аргентина

2024-06-14 08:26

Аргентина присоединилась к контактной группе обороны Украины в формате Рамштайн. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

"Поддержка Украины усиливается. В связи с этим я приветствую усилия со стороны Аргентины как нового члена Контактной группы. Рад приветствовать вас здесь сегодня рядом с нами", - заявил глава Пентагона.



Как известно, сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходят 23-е заседание в формате Рамштайн для помощи Украине. Контактная группа объединяет около 50 стран. На встрече присутствует министр обороны Украины Рустем Умеров.



Напомним, Аргентина начала активнее поддерживать Украину после переизбрания президентом Хавьера Милея.