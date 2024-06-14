Политика В состав группы обороны Украины в формате Рамштайн вошла Аргентина

2024-06-14 08:26

Аргентина присоединилась к контактной группе обороны Украины в формате Рамштайн. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

"Поддержка Украины усиливается. В связи с этим я приветствую усилия со стороны Аргентины как нового члена Контактной группы. Рад приветствовать вас здесь сегодня рядом с нами", - заявил глава Пентагона.

Как известно, сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходят 23-е заседание в формате Рамштайн для помощи Украине. Контактная группа объединяет около 50 стран. На встрече присутствует министр обороны Украины Рустем Умеров.

Напомним, Аргентина начала активнее поддерживать Украину после переизбрания президентом Хавьера Милея.

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