ВОЙНА В Украине Потери оккупантов в технике и живой силе резко возросли - озвучены новые данные

2022-08-18 10:27

С 24 февраля по 18 августа общие потери личного состава войск рашистов на территории Украины ориентировочно составили 44 300 человек (+200 за сутки). Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Уничтожены:

1889 (+3) танков

4179 (+17) боевых бронированных машин

1010 (+17) артиллерийских систем

265 (+2) реактивных систем залпового огня

136 (+0) средств ПВО

234 (+1) самолета

197 (+1) вертолетов

793 (+1) БПЛА оперативно-тактического уровня

190 (+0) крылатых ракет

15 (+0) кораблей / катеров

3061 (+7) единица автомобильной техники и автоцистерн

93 (+0) единицы специальной техники

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.