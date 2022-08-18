ВОЙНА В Украине Пять утренних ракетных ударов по Харькову: число жертв и пострадавших возросло

2022-08-18 11:34

В результате утренних обстрелов Слободского района Харькова количество раненых возросло до 18-ти, один человек погиб. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты утром попали в помещение общежития в Слободском районе Харькова. По состоянию на данный момент 18 раненых, двое из них - дети. Один человек погиб, - отметил он.

Напомним, утром 18 августа русские фашисты нанесли пять ракетных ударов по Харькову: попали по Слободскому и Холодногорскому районам, где нет и никогда не было никаких военных объектов.

Накануне войска оркостана обстреляли Салтовский район Харькова. Оккупанты ударили по общежитию, где в нескольких подъездах проживали люди с нарушениями слуха. Погибли 7 и пострадали 16 человек.

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