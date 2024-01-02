ВОЙНА В Украине Ракетный удар врага по Харькову: число пострадавших возросло

2024-01-02 12:27

Число пострадавших в результате массированного ракетного удара по Харькову 2 января возросло до 41 человека. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в городе погибла женщина. Данные устанавливаются.

Напомним, сегодня утром рашисты нанесли как минимум четыре удара по Харькову, в частности, по центральной части города. Есть повреждения многоквартирных жилых домов, автомобилей. Возникли пожары.

Зафиксировано несколько "прилетов" по городу, начались пожары, есть пострадавшие. 

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