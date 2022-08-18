ВОЙНА В Украине В Украине будет 4 модели обучения: как будут работать школы с 1 сентября

2022-08-18 16:00

 

Образовательный процесс в 2022/2023 учебном году начнется 1 сентября в День знаний и продлится до 30 июня 2023 года.

Учебный процесс в школах с 1 сентября в условиях войны России против Украины будет организовано по четырем моделям, которые уже разработали специалисты Министерства образования и науки.

Об этом сказал глава МОН Сергей Шкарлет во время педагогической научно-практической конференции "Образование, педагоги - несокрушимые в войне", пишет РБК-Украина.

Как будут учиться школьники с 1 сентября

Шкарлет рассказал, что в основу моделей обучения положены четыре возможные локации учащихся:

  • участники образовательного процесса находятся или вернулись на территории, существенно отдаленные от боевых действий;
  • участники образовательного процесса являются внутренне перемещенными лицами;
  • находятся в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях;
  • временно находятся за пределами Украины.

В то же время для двух категорий учащихся (тех, которые находятся на безопасных территориях без смены места жительства, и тех, кто является внутренне перемещенными лицами) предлагаются следующие формы обучения:

  • очная форма;
  • дистанционная форма;
  • семейная (домашняя) форма обучения;
  • смешанная форма обучения;
  • экстернат.

Такие же формы (кроме смешанной) МОН предлагает и для учащихся, находящихся за рубежом.

А для школьников, которые сейчас есть на временно захваченных территориях или находятся в зоне боевых действий предлагают такие формы обучения:

  • дистанционная или экстернат по дистанционной форме
  • семейная
  • экстернат.

Какая будет продолжительность 2022/2023 учебного года

Заметим, что образовательный процесс в 2022/2023 учебном году начнется 1 сентября в День знаний и продлится до 30 июня 2023 года.

Учебный год может длиться более или менее 175 дней. Соответствующие изменения внесены в законодательство. Также учебное заведение будет определять продолжительность и структуру учебного года.

Продолжительность учебной недели (пять или шесть дней), дня, занятий и отдыха будет определять педагогический совет каждого учебного заведения.

Ранее стало известно, что к началу образовательного процесса в очной форме обучения по показателям обеспеченности участников образовательного процесса укрытиями фонда защитных сооружений гражданской защиты готово более 40% школ.

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