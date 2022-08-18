ВОЙНА В Украине Военный учет женщин с 1 октября: кто должен прийти в военкоматы и что будет, если этого не сделать

2022-08-18 21:00

С 1 октября на военный учет в Украине должны стать представительницы 14 специальностей.

Специальность женщин, подпадающих под военный учет, будет определяться дипломом, пишет Politeka.net со ссылкой на народного депутата, члена Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федира Вениславского.

"Женщины, которые получили профессиональное образование по соответствующей специальности. То есть это не те, которые работают не по специальности, а имеющие соответствующий документ, подтверждающий их уровень квалификации", - пояснил Вениславский.

По состоянию на 18 августа в перечне Министерства обороны Украины семь основных профессий и 14 специальностей обязывают женщин стать на военный учет.

Также Вениславский предупредил, каким будет и будет ли вообще наказание для женщин, которые не станут на военный учет.

Так, по его словам, к женщинам, которые с 1 октября не станут на военный учет, жесткие санкции не будут сразу применяться. Однако за это предусмотрена административная ответственность.

«В будущем думаю, что в случае уклонения от постановки на военный учет могут быть применены такие принудительные меры к таким людям, которые будут системно уклоняться от выполнения таких нормативно-правовых актов», - предупредил народный депутат.

Напомним, на днях министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВСУ пока не нуждается в увеличении личного состава, мобилизации подлежат только конкретные специалисты.

Так, по его словам, в ВСУ в первую очередь нужны: операторы БПЛА, IT-специалисты, связисты, артиллеристы, а также специалисты, которые смогут быстро овладеть более сложными системами вооружения натовского стандарта.