Мир Главы МИД Евросоюза обсудят визовые ограничения для роССиян

2022-08-18 22:00

 

Министры иностранных дел Евросоюза на встрече 31 августа обсудят визовые ограничения для россиян на фоне войны в Украине.

Об этом заявила представитель ЕК Анита Гиппер, сообщает "Европейская правда".

"Я бы хотела напомнить, что 31 августа у нас будет официальная встреча министров иностранных дел ЕС в Праге. Дискуссии там затронут также вопрос виз россиян, путешествующих в ЕС", - сказала спикер.

Она добавила, что в контексте визового вопроса Еврокомиссия продвигает скоординированный ответ на уровне ЕС.

"Сейчас дискуссии проходят на уровне ЕС и между государствами-членами, чтобы гарантировать скоординированный подход… Основываясь на последней информации, которую мы получили от государств-членов, визовая активность полностью не остановлена, в частности, гуманитарные случаи прорабатываются", - добавила представительница.

Она подчеркнула, что еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон посетит Латвию и Финляндию в первую неделю сентября для дальнейших обсуждений этой темы.

Спикер также прокомментировала приостановку Эстонией действия шенгенских виз россиян, которые выдала балтийская страна. Она отметила, что это происходит "учитывая беспрецедентные вызовы, с которыми мы столкнулись - не только Украина, но и государства-члены".

Накануне глава МИД Дании Еппе Кофод заявил, что надеется на совместное решение ЕС о запрете выдачи туристических виз россиянам.

Ранее Финляндия решила с сентября сократить выдачу виз россиянам на 90%.

subscriber subscriber

Еще по теме

Время собирать камни с неба: роССияне массово удирают из Крыма

2022-08-17 16:30

Зеленский отреагировал на запрет роССиянам посещать Европу и прокомментировал мирные переговоры

2022-08-15 17:30

ВСУ отбросили россиян от двух сел на Луганщине - ОВА

2022-08-14 12:30

ВСУ опровергли заявления роССиян об их "молниеносных успехах" на Донбассе и рассказали о жестких боях

2022-08-13 22:00

Еще новости в разделе "Мир"

Главы МИД Евросоюза обсудят визовые ограничения для роССиян

2022-08-18 22:00

Как пережить летнюю жару без вреда здоровью - важные советы медиков

2022-08-18 12:28

Власти Эстонии приняли решение избавиться от всех памятников эпохи совка

2022-08-17 13:34

Эксперты утверждают, что работа на удаленке вредит психическому здоровью

2022-08-17 10:29
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Главы МИД Евросоюза обсудят визовые ограничения для роССиян 2022-08-18 22:00
Как пережить летнюю жару без вреда здоровью - важные советы медиков 2022-08-18 12:28
Власти Эстонии приняли решение избавиться от всех памятников эпохи совка 2022-08-17 13:34
Эксперты утверждают, что работа на удаленке вредит психическому здоровью 2022-08-17 10:29