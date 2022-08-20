ВОЙНА В Украине Данилов сделал заявление об освобождении Крыма и обратился к местным коллаборантам

2022-08-20 13:30

 

Демилитаризация временно оккупированного Крыма с последующей его деоккупацией является вопросом повестки дня. Местные коллаборанты могут смягчить себе приговор, если сдадут военные объекты россиян.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter.

"Крым - суверенная территория Украины. Вопрос повестки дня - пошаговая демилитаризация полуострова с его последующей деоккупацией. Обращаю внимание! Крымские коллаборанты и предатели могут смягчить судебный приговор, предоставив ценную информацию Силам обороны о военных объектах и технике на территории АРК", - написал Данилов, прикрепив к сообщению ссылку на Telegram-канал СБУ.
Деоккупация Крыма

Напомним, ранее в Минобороны заверили, что задача Украины - это выход на пределы государства 1991 года, поэтому наши бойцы постепенно будут освобождать все свои территории, включая Крым.

Добавим, в Соединенных Штатах Америки заявили, что они одобряют применение Украиной их оружия в Крыму.

Тем временем в Офисе президента Владимира Зеленского обещают оккупантам в Крыму "очень яркий" бархатный сезон, отмечая, что ВСУ сделает все для ликвидации военных объектов и незаконно построенных мостов на полуострове.

Примечательным является то, что в последнее время в оккупированном Крыму участились взрывы. Чего стоит инцидент на авиабазе в Саках, где россияне потеряли по меньшей мере 9 самолетов, а еще взрывы под Джанкоем, в Керчи и возле Севастополя.

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