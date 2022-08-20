ВОЙНА В Украине В Белом доме считают, что Зеленский должен участвовать в саммите G-20, если на нем будет путин

2022-08-20 16:30

Президент Украины Владимир Зеленский должен принять участие в саммите G-20, если на нем будет присутствовать президент России Владимир Путин.

Об этом сообщает Bloomberg.

Совет национальной безопасности США настаивает на том, чтобы Зеленский принял участие в саммите - он мог бы присоединиться онлайн, а не лично.

При этом президент США Джо Байден не считает, что Путин должен присутствовать на G-20, поскольку он ведет войну против Украины.

Напомним, Путин и глава КНР Си Цзиньпин планируют участвовать в саммите G20 очно.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял, что Зеленский может посетить G20, если на нем будет присутствовать Путин.

До этого стало известно, что Путин принял приглашение Индонезии принять участие в саммите. Зеленский также принял приглашение.