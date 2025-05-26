Политика Рашисты впервые открыто признали насколько сильно боятся разозлить Дональда Трампа

2025-05-26 16:41

Бункерный диктатор якобы принимает решения в "интересах безопасности" рф. Об этом заявил пресс-секретарь кремля песков, комментируя резкое заявление президента США Дональда Трампао том, что путин - полный безумец.

Сначала он в очередной раз вежливо поблагодарил американцев и лично Трампа за начало переговорного процесса.

"В то же время это очень ответственный момент, который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и эмоциональными реакциями. Мы внимательно отслеживаем всю реакцию. В то же время бункерный принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны", - сказал песков.

При этом он в очередной раз соврал, заявив, что россия якобы запускает сотни ракет и дронов только "в ответ" и только по "украинским военным целям", а Украина - "по мирным объектам на российской территории".

Также песков признался, что не имеет представления, где и когда может состояться следующий раунд переговоров Украины ироссии, после первой встречи в Стамбуле 16 мая.