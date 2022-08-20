ВОЙНА В Украине Новые взрывы в Крыму и Херсонской области вводят роССию в панику – ISW

2022-08-20 17:30

 

Эксперты не видели на снимках какие-либо повреждения на авиабазе в Бельбеке и аэродроме в Старом Осколе.

Недавние взрывы, прогремевшие в Крыму и Херсонской области, снижают уверенность России в безопасности российских тыловых районов.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что сообщения об ударах по российских объектах в Крыму и Старом Осколе "были преувеличены". Однако, согласно спутниковым снимкам, оккупанты начали готовиться к новым ударам – перевозить боеприпасы и технику ближе к полям и лесам.

Также эксперты не видели на снимках какие-либо повреждения на авиабазе в Бельбеке и аэродроме в Старом Осколе.

В комментарии Институту неназванный представитель оккупантов в Запорожской области подтвердил, что российская ПВО сбила над Крымским мостом не ракету, а БПЛА.

Видео, которые распространялись по российским чатам в соцсетях, якобы ударов по Бельбеке являются переработанными роликами, что указывает "на большую панику" среди русских.

Среди российских властей и самого населения растет беспокойство о безопасности в Крыму, на что указывает, например, установление врагом блокпостов в Севастополе для выявления диверсантов.

Некоторые рашистские блогеры решили, что таким образом Украина "прощупывает" системы ПВО и ПРО полуострова.

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