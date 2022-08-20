ВОЙНА В Украине Мы не оставим без ответа ни один из ударов оккупантов – Зеленский

2022-08-20 21:30

 

Президент Владимир Зеленский обратился к жителям городов, которые наиболее обстреливают оккупанты и отметил, что Украина не оставит без ответа ни один из этих ударов.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Хочу сегодня отдельно обратиться к жителям всех наших городов, которые испытывают постоянные жестокие обстрелы от российской армии. Харьков и Николаев, все города Донбасса, Днепропетровщины, Запорожской области... Все, кто переживает этот постоянный ужас уничтожения жизни и разрушения всего, что дает жизни нормальность.

Мы не оставим без ответа ни один из этих ударов. Мы установим личность каждого оккупанта, который отдает приказы и осуществляет эти удары по городам. И мы привлечем к ответственности – тем или иным способом – их всех. Ни один убийца не скроется.

И обязательно мы восстановим все, что террористы пытаются оставить в развалинах".

subscriber subscriber

Еще по теме

В Белом доме считают, что Зеленский должен участвовать в саммите G-20, если на нем будет путин

2022-08-20 16:30

Киевские прокуроры продолжают "кошмарить" и обилечивать столичный бизнес во время войны

2022-08-20 16:26

Пентагон заявил о полном отсутствии прогресса роССиян в войне в Украине

2022-08-20 10:30

«Слуга народа» подал законопроект, по которому служить в Армии будут только те, кто хочет и может

2022-08-19 16:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Зенитки Gepard и бронетранспортеры М113: какую помощь Германия передала Украине

2022-08-20 22:00

Мы не оставим без ответа ни один из ударов оккупантов – Зеленский

2022-08-20 21:30

Британская разведка объяснила, к кому перейдет инициатива на фронте в ближайшие месяцы

2022-08-20 20:30

ЗРК NASAMS и не только: США выделят Украине $775 млн военной помощи

2022-08-20 19:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Зенитки Gepard и бронетранспортеры М113: какую помощь Германия передала Украине 2022-08-20 22:00
Мы не оставим без ответа ни один из ударов оккупантов – Зеленский 2022-08-20 21:30
Британская разведка объяснила, к кому перейдет инициатива на фронте в ближайшие месяцы 2022-08-20 20:30
ЗРК NASAMS и не только: США выделят Украине $775 млн военной помощи 2022-08-20 19:30