ВОЙНА В Украине рф придется отвлечь силы от линии фронта для усиления защиты оккупированного Крыма, - ISW

2022-08-21 11:30

Российской армии, вероятно, предстоит отвести часть своих сил от линии фронта на "защиту" оккупированного ею Крыма

Об этом сообщает Рубрика, ссылаясь на отчет американского Института исследования войны (ISW).

Аналитики отмечают, что неспособность россии остановить атаки на свои объекты в Крыму может вызвать недовольство в российском обществе.

Как сообщает ISW, на кадрах из социальных сетей уже видно, что многие россияне стоят в пробках, ожидая, когда они покинут Крым и отправятся в Россию.

Это может свидетельствовать о растущей обеспокоенности общественности эффективностью российских мер безопасности.

Как сообщала Рубрика, 20 августа раздался взрыв в Севастополе.

Российско-оккупационные власти сообщили, что над крышей штаба Черноморского флота сбили беспилотник.

Ключевые выводы

Российские войска провели неудачные штурмы через Восточную Ось.

Российские захватчики совершили ограниченные, неудачные штурмы к северу от Харькова.

Российские агрессоры не смогли продвинуться вперед после нескольких штурмов к северо-западу от Херсона и к востоку от Николаева.

Украинские силы продолжали наносить удары по российским складам боеприпасов и позициям в Херсонской и Запорожской областях.

Российские и прокси-силы продолжают мобилизационные усилия, включая принудительную мобилизацию на оккупированных территориях и рекламные кампании.

Российские оккупационные власти продолжили принудительные меры с целью принуждения гражданского сотрудничества с оккупационными администрациями.

Условия на оккупированных территориях продолжали ухудшаться, что свидетельствует о неэффективном управлении.

Справка

За последнюю неделю в оккупированном Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах.

9 августа на военном аэродроме в Новофедоровке в Крыму раздались взрывы. Минобороны Украины заявило, что не может установить причину возгорания в Новофедоровке.

16 августа стало известно о взрывах и пожаре в районе Джанкоя. Минобороны РФ позже заявило, что около 06:15 в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей.

Также взрывы прогремели 16 августа на военном аэродроме в Гвардейском.