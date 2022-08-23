ВОЙНА В Украине Нацполиция призвала 23-25 августа немедленно бежать в укрытия при каждой тревоге

2022-08-23 09:34

23-25 августа нужно прятаться в укрытия при каждой тревоге, посоветовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в эфире телемарафона.

«Прежде всего при планировании своих маршрутов, перемещения, в обязательном порядке, заранее узнайте, где есть места укрытия, чтобы в случае раздающегося сигнала воздушной тревоги вы могли очень быстро и оперативно добраться до укрытия. Соответственно, сам сигнал тревоги надо выполнять безусловно и безальтернативно, чтобы максимально обезопасить себя», — заявил он.

По словам Белошицкого, полицейские подразделения будут следить за порядком и осуществлять меры безопасности.

Отметим, что с 22 по 25 августа столичные власти в целях безопасности запретили все массовые мероприятия. Также к минимуму сведено количество чиновников, которые в эти дни будут обеспечивать жизнедеятельность Киева.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что на День независимости Россия активизирует ракетные удары по некоторым украинским городам.

«23 и 24 августа россия попытается увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами определенного ряда наших городов. Безусловно, Киев будет в этом перечне…Надо просто осторожно относиться к своей жизни. И если сирена, то нужно использовать это время для того, чтобы найти место, где пересидеть эту попытку РФ ударить по мирным городам», — заявил советник главы ОП.

Также власти Харьковской области в День независимости ввели усиленный комендантский час с 19:00 23 августа до 7:00 25 августа.