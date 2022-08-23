ВОЙНА В Украине Нидерланды объявили о новом пакете помощи Украине на 80 млн евро

2022-08-23 19:00

Нидерланды выделят Украине дополнительный пакет помощи на сумму более 80 миллионов евро

Об этом сообщает Минобороны Нидерландов.

Этот пакет помощи предоставляет 65 миллионов евро в виде помощи и инвестиций для Украины.

Дополнительные 10 миллионов евро выделят на проекты, направленные на обезвреживание мин и других боеприпасов", отметили в ведомстве.

Кроме того, Нидерланды зарезервировали 1 млн евро для реконструкции ряда городов. В частности, Херсона, Одессы и Николаева.

Также, как отметили в ведомстве, еще 2,5 млн. евро будет выделено Европейскому банку реконструкции и развития для предоставления экспертных знаний в области макроэкономических реформ.

К тому же еще 2 млн евро поступят в Фонд ООН в поддержку жертв сексуального и гендерного насилия.

Напомним, что министр обороны Кайса Оллонгрен и министр внешней торговли и развития Лизье Шрейнемахер в понедельник посетили Киев.

К тому же они также посетили города Ирпень и Буча, став свидетелями разрушений, вызванных российским вторжением в страну.

Министр Оллонгрен посетил аэропорт Гостомель, в котором в начале года произошли упорные бои.

Он также пообщался с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и его коллегой Юлией Лапутиной, министром по делам ветеранов.

С начала войны Нидерланды предоставили материально-техническое снабжение, оружие, боеприпасы и оборудование балансовой стоимостью свыше 210 млн евро.

Министр Оллонгрен пообещал, что Нидерланды продолжат оказывать Украине такую ​​поддержку. Кроме того, Оллонгрен предложил поделиться знаниями и опытом ухода за ветеранами.

 

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