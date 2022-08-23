ВОЙНА В Украине Оккупанты стягивают технику и живую силу на территорию Запорожской АЭС – "Энергоатом"

2022-08-23 21:00

 

Российские оккупанты стягивают технику и живую силу на территорию захваченной Запорожской АЭС. Об этом 23 августа в Telegram сообщила пресс-служба "Энергоатома".

"Рашисты накапливают технику на территории Запорожской АЭС и увеличили количество военных на станции. Вчера, 22 августа, в ремонтную зону станции оккупанты дополнительно завезли два БТР и шесть спецгрузовиков", – говорится в сообщении.

В общей сложности на ЗАЭС теперь дислоцируются более 40 единиц военной техники российских захватчиков. У первого энергоблока расположены 16 военных машин, возле второго – семь. Еще 12 единиц техники оккупанты загнали под эстакаду.

"Кроме того, рашисты пополнили свои ряды и немалым количеством "крепких" орков, некоторые из них – в масках", – добавили в "Энергоатоме".

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