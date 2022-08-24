ВОЙНА В Украине День Независимости: Зеленский пригрозил москве мощным ответом на обстрелы 24 августа

2022-08-24 10:29

Если страна-агрессор усилит ракетные обстрелы 24 августа, то получит мощный ответ со стороны Украины. Об этом сказал украинский лидер Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Киеве.

"Что будет делать Украина, если будут бить по Киеву? То же, что сейчас. Для меня как для президента, уверен, как для каждого украинца, Киев, Чернигов, Донбасс – все это одинаково. Там украинцы живут. В Харькове, Запорожье... Ответ такой же будет и в этих городах. Будут бить нас – будут получать ответ, мощный ответ. Хочу сказать, что с каждым днем, думаю, вы видите это в информационном пространстве, с каждым днем ​​этот ответ будет нарастать. Будет все сильнее и сильнее", – сказал Зеленский в ответ на вопрос, известно ли ему о планах России увеличить количество ударов в праздничные дни.

Президент подтвердил, что имеет информацию от украинской разведки и иностранных партнеров.

"Есть ли угроза? Есть угроза. Она, я считаю, ежедневная, эта угроза. Есть ли дополнительная информация? Мы знаем приоритеты по объектам инфраструктуры или по государственным институтам, но я не вижу, чтобы очень что-то изменилось. Начиная с первого дня 24 числа (февраль – ред.), Россия постоянно это делает. Могут ли они увеличить количество этих ударов? Да, они могут это сделать на 24 число. Это вся информация, которая у меня есть. Другой информации у меня нет", – сказал Зеленский.