ВОЙНА В Украине Данилов назвал условие для сохранения Крымского моста

2022-08-24 18:00


По его словам, если россияне откажутся убраться из временно оккупированного Крыма, то Украина "вышлет их оттуда".

Президент России Владимир Путин может сохранить Крымский мост от уничтожения в случае, если по нему с полуострова будут выведены все оккупанты.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Wyborcza.

"Конечно, я уже говорил об этом в марте. Это военный объект (Крымский мост - ред.), через который перебрасывается подкрепление для сил агрессора. Поэтому этот объект подлежит уничтожению. В этом нет ничего экстраординарного. Но у Путина есть шанс сохранить этот объект, если он выведет войска из Крыма по этому мосту", - подчеркнул Данилов.

Ранее шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Ослунд заявил, что Украине сейчас необходимо нанести удар по Крымскому мосту, чтобы заставить российских оккупнтов покинуть полуостров.

В то же время майор резерва Армии обороны Израиля Виктор Верцнер считает, что ВСУ могут ударить Крымскому мосту 24 августа.

 

 

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