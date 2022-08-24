ВОЙНА В Украине Германия поставит Украине ПВО IRIS-T раньше срока

2022-08-24 19:00

 

Новейшие немецкие системы ПВО IRIS-T будут в Украине уже в ближайшие недели, а не в октябре, как планировалось ранее.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия планирует передать украинским военным новейшие системы ПВО IRIS-T уже в ближайшие недели. Об этом она сообщила в ходе брифинга во вторник, 23 августа.

К слову ранее в Германии планировали передать новые системы ПВО не ранее осени, но теперь прогноз по поставкам изменился.

Напомним, Украина договорилась о закупке немецкой системы ПВО IRIS-T еще в июне. Позже Берлине заявили, что обещанная Украине система противовоздушной обороны IRIS-T находится в Германии еще на стадии производства. Она будет готова для передачи ее в Украину в конце лета.

IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) - инфракрасные самонаводящиеся ракеты. Существуют две версии ракет IRIS-T класса "земля-воздух" для ПВО: IRIS-T SLS ближнего радиуса и IRIS-T SLM среднего радиуса действия.

Испытания IRIS-T SLM были завершены в январе 2022 года. В апреле 2022 года эти ракеты были поставлены, в частности, в Египет. Их максимальная дальность стрельбы 40 км, высота - 20 км.

subscriber subscriber

Еще по теме

Норвегия и Великобритания передадут Украине микродроны на $9 млн

2022-08-24 18:30

Эрдоган намекнул Путину, что Крым нужно вернуть Украине

2022-08-24 17:30

США дают Украине оружие, которое предусматривает подготовку к ближнему бою - WP

2022-08-24 16:00

США готовы поставлять Украине дроны-камикадзе Switchblade 600 с боеголовкой от Javelin

2022-08-23 19:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Германия поставит Украине ПВО IRIS-T раньше срока

2022-08-24 19:00

Норвегия и Великобритания передадут Украине микродроны на $9 млн

2022-08-24 18:30

Данилов назвал условие для сохранения Крымского моста

2022-08-24 18:00

Эрдоган намекнул Путину, что Крым нужно вернуть Украине

2022-08-24 17:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Германия поставит Украине ПВО IRIS-T раньше срока 2022-08-24 19:00
Норвегия и Великобритания передадут Украине микродроны на $9 млн 2022-08-24 18:30
Данилов назвал условие для сохранения Крымского моста 2022-08-24 18:00
Эрдоган намекнул Путину, что Крым нужно вернуть Украине 2022-08-24 17:30