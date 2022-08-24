ВОЙНА В Украине Германия поставит Украине ПВО IRIS-T раньше срока

2022-08-24 19:00

Новейшие немецкие системы ПВО IRIS-T будут в Украине уже в ближайшие недели, а не в октябре, как планировалось ранее.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия планирует передать украинским военным новейшие системы ПВО IRIS-T уже в ближайшие недели. Об этом она сообщила в ходе брифинга во вторник, 23 августа.

К слову ранее в Германии планировали передать новые системы ПВО не ранее осени, но теперь прогноз по поставкам изменился.

Напомним, Украина договорилась о закупке немецкой системы ПВО IRIS-T еще в июне. Позже Берлине заявили, что обещанная Украине система противовоздушной обороны IRIS-T находится в Германии еще на стадии производства. Она будет готова для передачи ее в Украину в конце лета.

IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) - инфракрасные самонаводящиеся ракеты. Существуют две версии ракет IRIS-T класса "земля-воздух" для ПВО: IRIS-T SLS ближнего радиуса и IRIS-T SLM среднего радиуса действия.

Испытания IRIS-T SLM были завершены в январе 2022 года. В апреле 2022 года эти ракеты были поставлены, в частности, в Египет. Их максимальная дальность стрельбы 40 км, высота - 20 км.