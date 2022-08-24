ВОЙНА В Украине Уже на службе ВСУ: Турция передала Украине 50 бронеавтомобилей Kirpi с противоминной защитой

2022-08-24 21:00

 

Правительство Турции передало украинским военным 50 бывших в использовании бронеавтомобилей с противоминной защитой.

Об этом пишет Defense News со ссылкой на источники в турецком правительстве и промышленности.

По словам чиновника, поставка автомобилей Kirpi стала результатом правительственного соглашения, а не соглашения между Украиной и компанией BMC, производящей эти машины.

«Согласно договоренности, Министерство национальной обороны Турции доставило в Украину начальную партию из 50 Kirpi. Будут и дальнейшие поставки», — сообщил источник в правительстве.

Представитель BMC подтвердил поставку и структуру контракта.

«Это соглашение никак не касается нашей компании. Правительство Анкары поставило партию Kirpi, которая была на его военном хранении», — сказал представитель BMC,

Kirpi оснащены амортизаторами сидений, системой GPS, камерой заднего вида и автоматической системой пожаротушения. У них пять амбразур для стрелкового оружия и четыре пуленепробиваемых окна с каждой стороны салона.

Машина может быть вооружена 7,62 мм или 12,7 мм пулеметом, а также доступна с дистанционно управляемыми боевыми станциями.

Kirpi 1 – тяжелый бронетранспортер, разработанный компанией BMC.

Сообщается, что его уже используют украинские морпехи. В будущем Турция предоставит еще 150 таких машин.

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