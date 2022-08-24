ВОЙНА В Украине путин либо начнет ядерную войну, либо даст заднюю: Жданов – о ситуации в роммии

2022-08-24 22:00

 

В России уже произошел пик радикализации, а потому российскому диктатору, чтобы консолидировать общество, понадобится начать ядерную войну.

Однако у Путина должны понимать, что такое развитие событий может сложиться не в их пользу.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Европа больше боится нашей победы, чем проигрыша РФ. Что касается радикализации, то Россия подошла к рубикону, когда дальше идти уже нельзя. Надо либо начинать ядерную войну, либо давать задний ход. Дальше – радикализации не будет. Может быть распад на основании внутренних противоречий. Если Путин хочет консолидировать общество, дожать Запад или победить — надо применять ядерное оружие — это совсем другая война, с другими участниками. И если она начнется, то не факт, что РФ победит", – объяснил Жданов.

Военный эксперт подчеркнул, что у ЕС и США есть свое видение войны в Украине.

"На Западе это понимают, но в Европе свой план ведения этой войны. Западная Европа надеется на договоренности: Макрон взялся за старое, снова звонит Путину и пытается договариваться. Восточная Европа готова воевать и они пытаются нам помочь оружием даже за счет снижения боеспособности собственной армии. В США есть свой взгляд на события. У них есть сценарий этой войны. Они все затягивают, чтобы максимально ослабить РФ, не дать ей развалиться, но добиться отстранения Путина. Плюс в ноябре выборы в США, лендлиз заработает в октябре". Возможно, это связано", — сказал Жданов.

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