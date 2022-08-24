ВОЙНА В Украине Эрдоган намекнул Путину, что Крым нужно вернуть Украине

2022-08-24 17:30

Война должна закончиться деоккупацией украинских территорий, считает президент Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что война в Украине не должна завершиться на условиях территориальных уступок агрессору. Украина должна восстановить суверенитет над всеми своими территориями, включая Крым.

«Война, которая продолжается от 24 февраля, должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины», - сказал Эрдоган, выступая на втором саммите Крымской платформы.

Политик акцентировал на том, что оккупированный Россией полуостров должен вернуться Украине, как того требует международное право.

«Крым – это Украина, и Турция поддерживает Крым в составе Украины. (...) Это критически важно для всего региона и для мировой системы безопасности, для стабильности, для поддержания территориальной целостности Украины, ее суверенитета, для политической системы», - добавил он.

Турецкий лидер также уточнил, что полуостров должен развиваться в интересах крымских татар, которые являются гражданами Украины.

Эрдоган также продолжал продвигать идею переговоров президента Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина. Ранее турецкий лидер неоднократно предлагал выступить их организатором.

«Турция приложила чрезвычайные усилия для того, чтобы создать дипломатический эффективный канал. У нас есть существенные достижения, в частности можно назвать встречу министров иностранных дел в Анталии в марте, мирные переговоры в Стамбуле, зерновое соглашение», - продолжал политик.

Он подчеркнул, что сохранение темпа и достижение конкретного результата зависит от действий сторон на пути к миру.

«Мы полны решительности в продолжении наших усилий, способствуя и выступая посредником, не уставая в процессе возобновление и установления мира», - заверил президент Турции.