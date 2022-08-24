Фото-видео видео 24 серпня 1991 року. Перші хвилини після того, як було проголошено Незалежність України

2022-08-24 13:34

Унікальні архівні кадри 24 серпня 1991 року

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Фото-видео

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видео 24 серпня 1991 року. Перші хвилини після того, як було проголошено Незалежність України 2022-08-24 13:34
видео Привітання Президента України Володимира Зеленського із Днем Незалежності 2022-08-24 11:35
фото Какие мины ставят в Украине оккупанты - запомните и покажите детям! 2022-08-23 14:32