ВОЙНА В Украине Норвегия и Великобритания передадут Украине микродроны на $9 млн

2022-08-24 18:30

 

Норвегия и Великобритания объединили усилия ради микродронов Black Hornet норвежского производства, которые будут переданы Украине.

Об этом сообщило Минобороны Норвегии.

Стоимость закупки будет составлять до 90 миллионов норвежских крон ($9,1 млн). В пакет входят системы Black Hornet с запасными частями, транспорт и обучение. Финансирование будет проходить через фонд под руководством Британии, в который Норвегия внесла 400 миллионов крон.

В Минобороны отметили, что украинские власти попросили передать этот вид оборудования для использования в борьбе с российским вторжением.

Разработанный в Норвегии дрон используется в ряде стран-союзников НАТО, включая США и Британию. Беспилотник используется для разведки и определения целей.

По словам министра обороны Бьорна Арильда Грама, он прост в эксплуатации, надежен, его трудно обнаружить и особенно хорошо он подходит для боев в городских районах.

Также на средства фонда будет приобретена система борьбы с беспилотниками примерно на 100 миллионов норвежских крон. В качестве такой системы выбрана Nightfighter от британской SteelRock Technologies.

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