ВОЙНА В Украине В США призывают Байдена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS

2022-08-26 13:31

Письмо с таким предложением направили почти два десятка бывших военных и дипломатов.

Среди подписантов — бывшие командующие силами НАТО в Европе Филипп Бридлав и Уэсли Кларк, экс-глава военного контингента США в Европе Бен Ходжес, а также ряд бывших послов Америки в Украине и экспертов по нацбезопасности.

Подписанты считают, что такие поставки могут сорвать наступление россии и нужны для поражения военных целей в Крыму. По их мнению, война в Украине достигла решающего момента, и на карту поставлены жизненно важные интересы США.

Ранее спикер Госдепа США Нед Прайс на брифинге ответил на этот призыв. Он заявил, что США поставляют Киеву ту помощь, которая нужна на данном этапе боевых действий. И что она успешно применяется для остановки российского наступления.

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