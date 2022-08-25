ВОЙНА В Украине Оккупантов отрезали: ВСУ в очередной раз ударили по Антоновскому мосту

2022-08-25 17:00

Утром 25 августа в Херсоне были слышны взрывы. Украинские военные нанесли новые удары по Антоновскому мосту, соединяющему Херсон с левобережьем, в частности, с Олешками и Голой Пристанью.

Об этом в комментарии Hromadske.ua сообщила пресс-секретарь оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

По ее словам, для обстрела использовали артиллерию. «ВСУ сделали все для того, чтобы оккупанты не могли использовать мост для переправки тяжелой техники и боеприпасов», — отметила Гуменюк.

Пока результаты удара еще уточняются, но командование уже располагает информацией о том, что оккупанты не могут его ни использовать, ни ремонтировать: «Поскольку ремонтные бригады тоже эвакуированы, осознавая, что огневой контроль не прекращается».

Оккупанты же заявили, что ВСУ пытались обстрелять мост из HIMARS, но «сработала ПВО, однако есть несколько попаданий».

Гуменюк подчеркнула, что огневой контроль над Антоновским мостом продолжается. Приблизительно в 11:00 в Telegram-каналах сообщали о новых взрывах в районах моста. В командовании эти случаи пока не комментируют.

Отметим, ВСУ бьют на юге по мостам, которые оккупанты могут использовать для поставки техники, вооружения и живой силы. Кроме Антоновского моста, регулярно наносят удары по Каховскому мосту.