ВОЙНА В Украине Испания отправила в Украину батарею ПВО, боеприпасы и бронированные авто

2022-08-25 17:30



Испания прислала Украине систему противовоздушной обороны, боеприпасы и бронированные автомобили.

Об этом сообщило Министерство обороны Испании, пишет El Pais.

Груз военной помощи включает около 20 бронированных машин, 75 паллет с боеприпасами для полевой артиллерии и полную батарею противовоздушной обороны, а также 1000 тонн дизеля стоимостью примерно 2,5 миллиона евро. И бронированные авто, и боеприпасы уже в распоряжении украинских властей.

Кроме оружия," на срочный запрос " подготовлен груз из 30 тысяч единиц военной формы для зимы, 15,6 тысяч курток, 15 тысяч костюмов и нескольких тысяч единиц дополнительной одежды. Отгрузка запланирована на сентябрь.

Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев, однако, отметил, что больше всего Киев интересует поставка 155-миллиметровых гаубиц и 122-миллиметровых минометов, о чем он уже уведомил правительство Испании. "Процесс непростой, но мы работаем и очень благодарны", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который, кроме NASAMS, будут входить и боеприпасы для РСЗО HIMARS.