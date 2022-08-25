ВОЙНА В Украине В Украину идет похолодание: синоптик назвала точную дату

2022-08-25 19:30

Жара, которая в последнее время охватила всю территории Украины, продлится почти до конца лета. Снижение температура ожидается в конце августа - начале сентября.

Такой прогноз обнародовала синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее прогнозу, 28 августа, в воскресенье, в Киеве пройдут грозовые дожди.

"А с 31 августа, 1-2 сентября жара ощутимо спадет в большинстве областей Украины", - сказала синоптик.

Завтра же, по ее прогнозу, жара продолжится. В течение дня ожидается +29...+34 градуса. В восточных областях, на значительной части юга Украины, в Днепре с районами, на Полтавщине, на Черкасщине ожидаются порывы восточного ветра будут достигать сильных значений, до 15-20 м/с.

Дожди с грозами пройдут 26 августа местами в южной части Украины.

"Во второй половине дня и вечером возможны сильные ливни с градом на Херсонщине и в южных районах Николаевщины", - предупредила она.

Напомним, ранее Наталья Диденко сообщала, что в Украине из-за жары и сильного ветра ожидаются суховеи.