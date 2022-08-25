ВОЙНА В Украине NASAMS и не только: как военная помощь Западу сломает ход войны и какого оружия ждет Украина

2022-08-25 21:00

За шесть месяцев полномасштабной войны наибольшее количество военно-технической помощи Украине предоставили Великобритания и Соединенные Штаты.

С января 2021 года США выделили более 13,5 миллиарда долларов на помощь безопасности Украины. В общей сложности США выделили более 15,5 миллиарда долларов на безопасность Украины с 2014 года.

В частности, передача Украине современных реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS и M270 MLRS, а также немецкой MARS-II существенно изменили характер войны и замедлили продвижение российских войск.

После захвата Лисичанска 3 июля российские войска продвинулись вглубь украинской территории на расстояние от 3,5 до 7 километров. Этого критически недостаточно для т.н. "второй армии мира".

С помощью современных РСЗО наши Вооруженные силы взяли под огневой контроль логистическую составляющую оккупационной армии – склады, базы накопления боеприпасов, мосты и военные аэродромы. Это существенно деморализовало не только оккупационные войска, но и российское политическое руководство, которое начало активно искать варианты заключения мирного договора, хотя все еще на собственных условиях. Если в ближайшие два месяца Украина удержит военную и экономическую составляющую ситуации, то может произойти существенный излом военного противостояния. Финансовые и военные ресурсы России иссякают, а кремль уже ищет возможность сохранить «лицо» и удержать под контролем временно оккупированные территории.

Впрочем, сугубо политические причины отказа передачи иностранными партнерами Украине новейшего оружия. В качестве примера приведу Австрию и Венгрию, которые за 180 дней обороны Украины от российского вторжения не передали Киеву ни одной единицы оружия.

Разговоры о том, что страны Запада устали от Украины и потому не дают оружие, необоснованны. Это наглядно опровергает передача нашей стране по Македонии танков Т-72 и штурмовиков Су-25, а также передача Польшей около 100 единиц САУ Krab, 240 единиц танков Т-72 и другого наступательного оружия. Кроме устаревшей советской, Великобритания, Франция, Польша, Чехия, Германия и другие европейские партнеры передают Украине современные образцы вооружений, которые по своим тактико-техническим характеристикам превышают аналогичные образцы российского оружия. Это существенно помогает уменьшить сравнительный коэффициент поражения между ВСУ и российской армией – если раньше он составлял 1 к 7, то сейчас – 1 к 3.

США в рамках военной помощи передали Украине высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 (HARM). Ракеты производятся корпорацией Texas Instruments и Raytheon Corporation и могут поражать цели на дальность от 100 до 300 километров в зависимости от модификаций и условий применения. Это один из самых дальнобойных видов оружия, которые предоставили США Украине.

Кроме того, Германия и ЕС передадут Украине новые высокоточные снаряды Vulcano, способные уничтожать цели на расстоянии до 80 километров.

В конце июля Германия передала Украине первые три зенитных самоходных установки Gepard и несколько тысяч боеприпасов к ним. А в начале августа ВСУ получили от Германии еще четыре установки Gepard. Таким образом, на вооружении нашей страны в общей сложности находятся 12 единиц этого вида оружия.

Напомним, Соединенные Штаты в День Независимости Украины объявили о дополнительном пакете военной помощи в размере 2,98 млрд долларов для украинских Вооруженных сил.

По информации Пентагона, в новый пакет вошли шесть дополнительных национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS) с боеприпасами для NASAMS; до 245 тысяч снарядов до 155 мм артиллерийских боеприпасов; до 65 тысяч снарядов до 120 мм минометов; до 24 противоартиллерийских РЛС; беспилотные летательные системы Puma (UAS) и вспомогательное оборудование для систем UAS Scan Eagle; беспилотные авиационные системы VAMPIRE; ракетные системы с лазерной наводкой; финансирование обучения, обслуживания и поддержки техники.