ВОЙНА В Украине Под Мелитополем взорван штаб оккупантов, где велась подготовка к псевдореферендуму

2022-08-25 21:30

 

Партизаны в ночь на 25 августа взорвали российский штаб под Мелитополем. Там оккупанты готовились к так называемому "референдуму" и раздавали российские паспорта.

Об этом сообщает Telegram мэра города Ивана Федорова.

Взрыв прогремел в российском штабе в поселке Приазовское в Мелитопольском районе.

"Силы сопротивления продолжают не просто намекать, а взрывчато заявлять оккупантам, что им здесь не рады. Все, что хоть как-то связано с подготовкой к псевдореферендуму, будет уничтожаться на месте. Как следствие, минус один район, где и жители, и коллаборанты будут держаться от псевдореферендума подальше", - отметил Федоров.

Напомним, ранее сообщалось, что во временно оккупированных районах Херсонской области местные жители препятствуют подготовке захватчиков к псевдореферендумам о присоединении к РФ.

Отметим, что в Херсонской области пропагандистские каналы ежедневно информируют о подготовке и проведении так называемого "референдума" и присоединения к России.

 

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