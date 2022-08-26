ВОЙНА В Украине Украина изменила стратегию и готовится переломить ход войны, - The New York Times.

2022-08-26 21:34

С поступлением все большего количества вооружений Украина незаметно изменила стратегию войны против россии. И уже готовится переломить ее ход.

Весной-летом 2022 года украинские войска подвергались обстрелам российской артиллерии на востоке, теряя позиции и до 200 бойцов в день. Но в последние недели ВСУ изменили стратегию благодаря западным вооружений и преуспели.

Украинская армия с постоянно растущим арсеналом дальнобойного западного оружия смогла нанести удары по глубоким тылам противника. Это привело к нарушении линию снабжения и поражению ключевых целей. В свою очередь, эрефия была вынуждена перестраивать свою тактику, предоставив ВСУ передышку для принятия более стратегических решений.

Такой подход особенно подходит для Херсонской области, где уже несколько недель анонсируется контрнаступление. И областной центр, снабжение которого зависит лишь от четырех мостов через Днепр, считается очень уязвимым.

На днях украинские войска разбили последний мост, результате чего тысячи российских военных оказались под угрозой изоляции.

Хотя украинские военные еще не добились серьезных территориальных успехов, им удалось замедлить продвижение россии и остановить тяжелые потери. Именно в Херсонской области ожидается перелом хода войны в пользу Украины. Используя HIMARS и другую артиллерию ВСУ постепенно лишают мордор способности снабжать войска, создавая условия настолько неприемлемые, чтобы рашисты сами отступили за Днепр перед украинским контрнаступлением.