ВОЙНА В Украине У Зеленского называют переговоры с роССией смертным приговором для Украины

2022-08-27 09:00

Россия воспользуется любой паузой в боевых действиях, чтобы восстановить силы и начать еще более сильное наступление на Украину.

Президент Владимир Зеленский осознает риски и в настоящее время не согласен идти на переговоры с Россией. Такая же позиция сохраняется и в украинского общества.

Об этом в интервью The Hill рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк, назвав переговоры "смертным приговором".

"Президент Зеленский однозначно против (переговоров), и украинское общество непреклонно. Мы полностью осознаем риски", - сказал он.

Подоляк предупредил, что Россия воспользуется любой паузой в боевых действиях, чтобы восстановить силы и начать еще более сильное наступление на Украину.

Потому Путин, скорее всего, сосредоточится на войне на истощение, чтобы уменьшить международную поддержку до тех пор, пока его войска не одержат верх, допустил Подоляк.

"Они начнут закулисно манипулировать настроениями, действиями, углублять эту усталость от войны", — сказал он, предупредив, что Россия способна создавать кризисы, такие как отправка подавляющего числа мигрантов к границам Европы.

Также Подоляк отметил, что Москва может "думать о каких-то террористических атаках на инфраструктурные объекты в Европе, чтобы прийти к какой-то переговорной позиции или отстаивать свою выгоду и свои планы".

"Мы очень хорошо понимаем этот вариант и продолжаем обсуждать его с нашими партнерами", — ответил Подоляк.