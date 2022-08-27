ВОЙНА В Украине Миссия МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС 29 августа - WSJ

2022-08-27 13:00

Ожидается, что на ЗАЭС доставят запасные части, приборы радиационного контроля и другие жизненно важные материалы.

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию может произойти в начале следующей недели.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на участников переговоров пишет, что визит готовится в начале следующей недели. Ожидается, что на ЗАЭС доставят запасные части, приборы радиационного контроля и другие жизненно важные материалы.

Два источника отмечают, что миссия "почти наверняка" посетит атомную станцию в начале следующей недели. Приготовления идут полным ходом. Другой собеседник уточнил, что пока визит запланирован на 29 августа.

Один человек сказал, что ведутся "бешеные приготовления": "На следующей неделе — дата".

Представитель агентства сказал: "Мы ведем активные консультации относительно неизбежной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Детали появятся как можно быстрее".

На заводе существует так много проблем с безопасностью, что делегации могут потребоваться недели на месте, чтобы должным образом их решить. Агентство пытаться оценить безопасность завода и решить любые проблемы безопасности, которые возникли во время боевых действий.

США и Европейский Союз заявили, что любой визит МАГАТЭ должно сопровождаться созданием демилитаризованной зоны вокруг комплекса.