ВОЙНА В Украине Кличко рассказал, как будут работать столичные школы с 1 сентября

2022-08-27 12:00

Только 22 из 421 муниципальной школы Киева будут работать исключительно онлайн, поскольку в шаговой доступности от них нет надежных укрытий.

об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко 26 августа.

Киевские власти, по его словам, решили, что в очном режиме школьники будут учиться только в тех учебных заведениях, где обустроено укрытие или где укрытие — в шаговой доступности. Будет обучать школьников сначала в онлайн-режиме одна из школ в Подольском районе, наиболее пострадавшая в результате обстрелов столицы россиянами этой весной. В школе еще идет ремонт.

Остальные 95% школ Киева будут работать в смешанном формате обучения – как очном, так и онлайн. Все, кто изъявил желание учиться очно, будут иметь такую возможность.

На сегодняшний день это 132 тысячи школьников.

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Как отмечается, в столице находятся 60% детей-школьников, 20% детей находятся за рубежом, 20% - в других регионах Украины.

Мэр столицы сообщил, что в школах Киева укрытия оборудованы и укомплектованы. Есть стулья, парты, в некоторых даже лежачие места, игровые комнаты, санузлы. Разместить в этих укрытиях можно до 145 тысяч человек.

В нескольких учебных заведениях работа по подготовке укрытий продолжается и ее планируют завершить до конца сентября. В течение этого времени учителя и школьники будут переходить в укрытия, которые размещены в шаговой доступности – в школы по соседству или в метрополитен.