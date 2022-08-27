ВОЙНА В Украине Зеленский рассказал, что поможет изменить ситуацию на фронте в пользу Украины

2022-08-27 17:00

 

В последние дни ВСУ делают все, чтобы уменьшить огневой и логистический потенциал оккупантов.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Ситуация на передовой остается без существенных изменений. В эти дни наши воины делают все, чтобы уменьшить огневой и логистический потенциал оккупантов. Думаю, вы все видите соответствующие новости об уничтожении баз оккупантов и их складов, тех переправ через реки, которыми они пользуются.

И чем успешнее мы будем в этом, наша разведка, наша армия, Служба безопасности, тем быстрее сможем изменить фронтовую ситуацию в нашу пользу".

Детали: Зеленский подчеркнул, что ВСУ и весь народ ежедневно доказывают российским оккупантам, что у них нет и не будет шансов уберечься на украинской земле.

"Настанет день, когда оккупанты это признают, или их просто не останется", - убежден он.

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