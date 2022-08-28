ВОЙНА В Украине У Зеленского рассказали, чем должна закончиться война в Украине

2022-08-28 19:00

 

Война России против Украины должна завершиться поражением Кремля. Также возвращением всех захваченных территорий нашей страны и трибуналом над военными преступниками.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Эта война должна закончиться одним путем: военным поражением, возвратом территорий, трибунал над преступниками и началом трансформации России", - написал Подоляк.

Он подчеркнул, для этого Украине не меньше оружия нужна воля к победе, а все "компромиссы" будут иметь катастрофические последствия для человечества.

Отметим, как заявил бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес, Украина до конца года могла бы отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля, но для этого есть одно условие.

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