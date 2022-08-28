ВОЙНА В Украине роССия перебрасывает в Крым партию тяжелой военной техники – СМИ

2022-08-28 17:00

 

Российские оккупанты решили перевезти в Крым тяжелую военную технику – эшелон с танками, гаубицами и САУ заметили на железнодорожной станции Тамань возле въезда на Керченский мост со стороны России.

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на читателей, СтратКом ВСУ в Telegram

Детали: Очевидцы заметили на железнодорожных платформах инженерно-саперные машины, в том числе инженерную машину разграждения ИМР-1 на базе танка Т-55, 152-мм дивизионные самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С" (по классификации НАТО – M1990 "Farm") и 122-мм полковые самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика".

Также в эшелоне есть танки Т-72 и Т-80, боевые машины пехоты, грузовые автомобили, в частности, и на базе ракетных тягачей.

В составе военного эшелона были крытые вагоны и цистерны с топливом.

Стратком ВСУ опубликовал также видео Крым. Реалии, где видно много военной техники на железной дороге.

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