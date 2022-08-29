Новый учебный год в Украине: какие перемены ждут школы, учеников и учителей с 1 сентября

Зміни в освітньому процесі, починаючи з нового навчального року:
▪️Для шкіл знято верхню межу кількості учнів у класі.
▪️В Дії з'являться дані про освіту та період навчання.
▪️Викладачів вишів зобов’яжуть володіти англійською.
▪️У школах щоденно проводитимуть хвилину мовчання.
▪️Організація уроків не має перевантажувати учнів, – МОН.
▪️Учителям радять перевірити готовність учнів до навчання.
▪️Школи мають конкретизувати модельні навчальні програми.
▪️МОН планує змінити термін здобуття вищої освіти.
▪️Орієнтовно половина шкіл готова до очного навчання.
▪️У МВС розробили «Абетку з безпеки» для школярів.