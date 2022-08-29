ВОЙНА В Украине Новый учебный год в Украине: какие перемены ждут школы, учеников и учителей с 1 сентября

2022-08-29 10:26

Зміни в освітньому процесі, починаючи з нового навчального року:

▪️Для шкіл знято верхню межу кількості учнів у класі.

▪️В Дії з'являться дані про освіту та період навчання.

▪️Викладачів вишів зобов’яжуть володіти англійською.

▪️У школах щоденно проводитимуть хвилину мовчання.

▪️Організація уроків не має перевантажувати учнів, – МОН.

▪️Учителям радять перевірити готовність учнів до навчання.

▪️Школи мають конкретизувати модельні навчальні програми.

▪️МОН планує змінити термін здобуття вищої освіти.

▪️Орієнтовно половина шкіл готова до очного навчання.

▪️У МВС розробили «Абетку з безпеки» для школярів.

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ВОЙНА В Украине

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видео Как спастись во время артобстрелов и ракетных ударов - эти правила помогут выжить 2022-08-29 09:37
Компания по производству Байрактаров заявила, что рф не получит ни одного беспилотника 2022-08-29 08:25
Морякам разрешили выезд из Украины за границу: Шмыгаль назвал условие 2022-08-28 21:00