ВОЙНА В Украине

ВОЙНА В Украине Новый учебный год в Украине: какие перемены ждут школы, учеников и учителей с 1 сентября

2022-08-29 10:26

Зміни в освітньому процесі, починаючи з нового навчального року:

▪️Для шкіл знято верхню межу кількості учнів у класі.

▪️В Дії з'являться дані про освіту та період навчання.

▪️Викладачів вишів зобов’яжуть володіти англійською.

▪️У школах щоденно проводитимуть хвилину мовчання.

▪️Організація уроків не має перевантажувати учнів, – МОН.

▪️Учителям радять перевірити готовність учнів до навчання.

▪️Школи мають конкретизувати модельні навчальні програми.

▪️МОН планує змінити термін здобуття вищої освіти.

▪️Орієнтовно половина шкіл готова до очного навчання.

▪️У МВС розробили «Абетку з безпеки» для школярів.