ВОЙНА В Украине Новые правила въезда в Польшу на авто: что изменится для украинцев с 1 сентября

2022-08-29 18:30

 

С 1 сентября на границе с Польшей изменится организация движения грузовых транспортных средств в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

Украинская и польская сторона согласовали перечень пунктов пропуска для грузовиков общей массой до 7,5 тонн и более 7,5 тонн.

Для грузовиков массой до 7,5 тонн разрешен проезд через следующие пункты пропуска:

  • Устилуг – Зосин;
  • Грушев – Будомеж;
  • Смельница – Кросценко;
  • Угринов – Долгобычев.

Грузовики общей массой более 7,5 тонн могут проехать через следующие пункты пропуска:

  • Рава-Русская – Хребенне;
  • Краковец – Корчевая;
  • Шегини – Медика;
  • Ягодин – Дорогуск.

Такие изменения в организации движения грузового транспорта будут действовать с 1 сентября по 30 ноября 2022 года. В то же время, пассажирские транспортные перевозки в указанных пунктах пропуска остаются без изменений.

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