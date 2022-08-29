С 1 сентября на границе с Польшей изменится организация движения грузовых транспортных средств в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.
Украинская и польская сторона согласовали перечень пунктов пропуска для грузовиков общей массой до 7,5 тонн и более 7,5 тонн.
Для грузовиков массой до 7,5 тонн разрешен проезд через следующие пункты пропуска:
Грузовики общей массой более 7,5 тонн могут проехать через следующие пункты пропуска:
Такие изменения в организации движения грузового транспорта будут действовать с 1 сентября по 30 ноября 2022 года. В то же время, пассажирские транспортные перевозки в указанных пунктах пропуска остаются без изменений.