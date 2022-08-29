ВОЙНА В Украине Новые правила въезда в Польшу на авто: что изменится для украинцев с 1 сентября

2022-08-29 18:30

С 1 сентября на границе с Польшей изменится организация движения грузовых транспортных средств в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

Украинская и польская сторона согласовали перечень пунктов пропуска для грузовиков общей массой до 7,5 тонн и более 7,5 тонн.

Для грузовиков массой до 7,5 тонн разрешен проезд через следующие пункты пропуска:

Устилуг – Зосин;

Грушев – Будомеж;

Смельница – Кросценко;

Угринов – Долгобычев.

Грузовики общей массой более 7,5 тонн могут проехать через следующие пункты пропуска:

Рава-Русская – Хребенне;

Краковец – Корчевая;

Шегини – Медика;

Ягодин – Дорогуск.

Такие изменения в организации движения грузового транспорта будут действовать с 1 сентября по 30 ноября 2022 года. В то же время, пассажирские транспортные перевозки в указанных пунктах пропуска остаются без изменений.