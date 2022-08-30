ВОЙНА В Украине Армия рф стремительно приближается к катастрофе: "Подмога не подойдет, потому что…"

2022-08-30 22:00

 

С каждым днем и с каждым часом у российских военных будет расти чувство безнадежности, ВСУ осуществили перелом.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Так, по его словам, украинская военная стратегия учитывает психологическое моральное воздействие на захватчиков.

«Солдаты узнают, что подмога не подойдет, потому что переправа разрушена. Они узнают, что не смогут отойти, потому что переправа разрушена. И с каждым днем, с каждым часом мы будем повышать в них чувство безнадежности», - пояснил Арестович, добавив, что в таких условиях российский солдат будет спрашивать себя, что он делает на этой войне, но вопрос останется без ответа.

Россияне, по словам Арестовича, должны осознать, что они понесут тяжелейшее поражение.

"Это будет катастрофа для российских военных и их общества. Она началась 29 августа, в активную фазу перешла. Сейчас мы осуществили перелом. Это долгая дорога к смерти. К гражданской, моральной, психологической, политической. Владимир Владимирович, у вас там ничего не чешется? Это ваш конец начинается", - отметил Арестович в эфире Фейгин Live.

 

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