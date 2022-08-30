ВОЙНА В Украине Почему роССия хвастается массовым уничтожением HIMARS: всплыли интересные факты

2022-08-30 19:30

Украинские военные придумали хитрость - они делают муляжи HIMARS из дерева, чтобы россияне, пытаясь их уничтожить, тратили свои дорогостоящие ракеты на ложные цели. А потом министр обороны России Сергей Шойгу заявляет об уничтожении HIMARS.

Об этом рассказали украинские и американские высокопоставленные чиновники, пишет The Washington Post.

За несколько недель россияне ударили ракетами "Калибр" по ложным целям не менее десяти раз. Видя это, Украина стала делать больше муляжей.

Отмечается, что ложные цели являются частью ассиметричной тактики Украины, которую ВСУ используют для отражения атаки более крупного и оснащенного противника. Именно этим отчасти могут быть объяснены заявления России об уничтожении HIMARS.

"Они утверждают, что поразили больше HIMARS, чем мы даже отправили. То, на что Украина пошла, чтобы защитить поставленные Западом ракетные системы, подчеркивает их важность на поле боя", — отметил неназванный американский дипломат.