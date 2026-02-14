Життя День святого Валентина: МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О ПРАЗДНИКЕ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ

2026-02-14 14:44

День святого Валентина сегодня у многих ассоциируется с сердечками, влюбленностью, романтикой и первыми свиданиями. Но есть много фактов, о которых мало кто знает:

1. Священник Валентин жил во времена императора Клавдия II Готского. Тот считал, что солдаты не должны иметь семьи. Валентин продолжал венчать всех желающих. За это его арестовали и казнили 14 февраля.

2. Римско-католическая церковь считает Святого Валентина покровителем душевнобольных. В этот день немцы украшают лечебницы алыми лентами.

3. В Саудовской Аравии запрещено праздновать День святого Валентина. По мнению местных властей это пропагандирует сексуальную распущенность.

4. В Самборе (Львовская обл.) хранятся мощи Святого Валентина. Папа Римский подтвердил их аутентичность в 1759 году. Но неизвестно, тот ли это Валентин, которого считают покровителем влюбленных.

5. Существует легенда, что в тюрьме Валентин познакомился с дочерью надзирателя Джулией. Перед казнью священник вылечил девушку от слепоты и написал девушке первое послание-валентинку.

6. Валентинки занимают второе место по количеству продаж. На первом - рождественские открытки. Валентинки покупают в основном женщины.

7. Кроме сердца, символами Дня святого Валентина считают Купидона, двух голубей, красные розы.

8. Купидон с крыльями и стрелами с луком в руках является сыном богини любви Венеры.

9. В День святого Валентина люди чаще всего предлагают своим возлюбленным пожениться.

10. В Нидерландах на День влюбленных женщины делают мужчинам предложение руки и сердца. Если мужчина отказывает, он должен подарить ей взамен шелковое платье.

Другие значимые события в Украине и мире 14 февраля

1876 ​​- американский изобретатель Александр Белл продемонстрировал работу первого пригодного для использования телефона и подал заявку на его патентование.

1946 – в Пенсильванском университете презентовали первый компьютер.

1972 – космическая станция "Луна-20" доставила на Землю образец лунного грунта массой 50 граммов, взятого из скважины на глубине 300 мм.